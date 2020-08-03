Заложница, которую сегодня захватили в киевском банке в БЦ "Леонардо", чувствует себя хорошо.

Об этом заявила глава полиции диалога Виктория Азарова, передает "112 Украина".

"Я успела спросить, как она себя чувствует (заложница) и нужна ли ей помощь. Она сказала, в очень хорошем (состоянии). Они проходили тренинги в банке, и она очень хорошо владеет собой", - говорится в сообщении.

По данным "Страны", Азарова под видом журналистки брала интервью у Каримова за минуту до того, как он был захвачен правоохранителями.

Напомним, начальница отделения банка "Универсал" Наталья Чучупак, которая была в заложниках у Сухроба Каримова, опровергла сообщения о том, что он требовал 40 тысяч гривен.

Также мы писали, что у террориста Каримова, который захватывал банк в Киеве, не нашли взрывчатку и детонаторы.