США увеличат свой военный контингент в Польше для сдерживания России. Стороны договорились о переброске на ротационной основе в Польшу дополнительно 1 тысячи американских военных, сообщил глава Пентагона Марк Эспер, передает "Интерфакс-Украина".

"Соглашение позволит обеспечить присутствие еще примерно 1 тысячи военнослужащих на ротационной основе", - говорится в заявлении.

Уточняется, что заключение этого соглашения повысит возможности в сферах разведки, наблюдения, а также поддержки инфраструктуры контингента, который уже дислоцирован на территории Польши.

"Кроме этих военных, в Польше на ротационной основе уже находятся примерно 4,4 тысячи военных США", - напомнил Эспер.

Он отметил, что "это соглашение позволит усилить сдерживание России".

"Оно также укрепит НАТО, развеет обеспокоенность наших союзников. Наше усиленное присутствие на восточном фланге НАТО даст больше гибкости как на стратегическом уровне, так и при проведении отдельных операций", - отмечается в заявлении Эспера.

Глава Пентагона напомнил, что такое же влияние окажет и недавнее решение США вывести часть сил из ФРГ и направить их частично домой, а частично - в другие страны Европы.

Ранее "Страна" писала о том, что США могут выделить почти $4 млрд на сдерживание России в следующем году.

Также мы сообщали, что США приостановили финансирование проектов по сдерживанию России.