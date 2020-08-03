Мэр Тернополя Сергей Надал, который ранее заявил, что не будет выполнять требование об ужесточении карантина, требует не прекращать автобусное и железнодорожное сообщение с городом.

Соответствующее видеообращение мэр города опубликовал на странице в Facebook.

"Вдумайтесь, жители Тернополя возвращаются домой из других городов и не знают, смогут ли выйти на станции "Тернополь". Они с маленькими детьми, возвращаются с отдыха, едут к своим престарелым родителям. Что им делать? Пока в Киеве работают "велюровые рестораны" (ресторан "Велюр" нардепа Николая Тищенко - Ред.) в Тернополе "Укрзализныця" запретила останавливаться поездам", - сказал он.

Надал призвал министра инфраструктуры не останавливать железнодорожное сообщение с Тернополем, а региональную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям – не останавливать автобусное сообщение.

"Я обращаюсь к министру транспорта. Вы решили, что вы хозяева человеческих судеб? Кто вам дал право решать за тернополян? Ваша задача - обслуживать украинцев. Вы - слуги нашего народа. А вы подумали, что вы -хозяева? Я требую вернуть остановку поездов дальнего следования на станции Тернополь.

Я обращаюсь к региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской областной государственной администрации. Я требую не останавливать междугороднее автобусное сообщение с Тернополем! В противном случае из-за транспортной блокады вы настроите против себя тернополян.

Не гневите людей. Тернополяне не на словах готовы стоять за свои конституционные права и свободы, свое право быть хозяином своего государства, а не слугами. Наш город никто не заставит жить ни в какой зоне", - подытожил он.

Напомним, Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа, разделив все регионы на эпидемиологические зоны - зеленую, желтую, оранжевую и красную - по уровню эпидемической опасности распространения Covid-19. В результате в красную зону вошли Тернополь, Луцк и часть Черновицкой области.

Как сообщалось, власти Тернополя и Луцка не согласились с данным решением и заявили, что не будут усиливать карантин. Мэр Тернополя также пригрозил протестами, если городу устроят блокаду из-за внесения "в красную зону".

Но с сегодняшнего дня "Укрзализныця" закрыла продажу билетов до Луцка и Тернополя, которые вошли в "красную" коронавирусную зону.