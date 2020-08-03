Террористу Сухробу Каримову, который угрожал совершить взрыв в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, могут предъявить еще одно обвинение в захвате заложников. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщил министра МВД Украины Антон Геращенко в эфире канала "112 Украина".

"Очевидно, что суд закроет его на 2 месяца под стражей без каких-либо альтернативных вариантов содержания. Дальше ему будет предъявлено обвинение по попытке теракта, по попытке его имитации. Также, если будет установлено, что сотрудница банка находилась вместе с ним в здании не добровольно, то тогда ему могут вменить еще и захват заложников. Всего ему грозит до 12 лет лишения свободы", - заявил Геращенко.

Напомним, в понедельник, 3 августа, в 12:00 гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве и, угрожая взорвать бомбу, взял в заложники сотрудницу финучреждения. Позже его задержали сотрудники СБУ.

Ранее Геращенко подтвердил, что Каримов блефовал и у него не было взрывчатки.