В Киеве установлен очередной температурный рекорд. В июле среднемесячная температура воздуха в столице составила +21,9 градусов. Этот показатель на 2,6 градуса превышает климатическую норму. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории.



Климатологи уточняют, что холоднее всего было 8 июля, когда минимальная температура под утро опустилась до 11,7 градусов, а жарче всего - 29 июля, когда максимальная температура после полудня достигла 32,7 градусов тепла. Всего было 8 дней с температурой воздуха выше 30 градусов тепла.



Также сообщается, что в Киеве выпало лишь 46,5 мм осадков, что составило 53% климатической нормы за месяц.



Ранее "Страна" писала о том, что Европа страдает от невероятной жары, люди отказываются от масок и дистанции.

Также мы сообщали, что жара в Киеве побила два вечных рекорда, превысив климатическую норму на 9 градусов.