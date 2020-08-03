Сегодня в Украине снова захватывали заложников. На этот раз попытку теракта совершили в самом центре Киева. Гражданин Узбекистана, живущий три года в Украине, объявил "джихад" и захватил банк в бизнес-центре "Леонардо".

В итоге все обошлось благополучно: через пару часов террориста задержали. Оказалось, при себе у него не было ни оружия, ни взрывчатки. А угрозы взорвать банк и убить оставшуюся в нем заложницу были блефом.

Не было у террориста еще кое-чего важного - требований.

Единственное, чего он попросил - это предоставить ему прямой эфир на телевидении. Во время которого он показал себя человеком с явными психическими отклонениями (что затем подтвердилось и официально).

Пока он делился с телезрителями своими мыслями о правильном мироустройстве его и захватил спецназ СБУ.

"Страна" провела реконструкцию сегодняшних событий, которые по своей форме во-многом повторяли недавнюю историю в Луцке с захватом заложников.

Что произошло в "Леонардо"

Около полудня в полицию позвонили из отделения банка "Универсал", который расположен в бизнес-центре "Леонардо". Там заявили, что банк захватил террорист. Всех посетителей и персонал он отпустил - в обмен на начальницу отделения Наталью Чучупак.

То крыло, где находился банк, выходящий на улицу Владимирскую - эвакуировали, улицу оцепили.

При этом со стороны Богдана Хмельницкого в "Леонардо" можно было войти - эвакуация оттуда шла в добровольном порядке - кто хотел, тот и выходил. Хотя буквально через стенку сидел террорист, который угрожал взрывчаткой.

В общем достаточно неоднозначное поведение полицейских, которые, видимо, не слишком опасались взрыва.

В МВД параллельно начали публиковать информацию на террориста - выяснилось, что он уроженец Узбекистана, в Украине имеет право на проживание, зарегистрирован в Запорожской области. И накануне захвата банка объявил в соцсетях "джихад".

Он призвал убить не только всех "неверных", но в частности - президента России Владимира Путина, английскую королеву и руководство Израиля. Набор достойный боевика ИГИЛ.

Детальнее о Сухробе Каримове - в материале "Страны" Призывал убить Путина и всех, кто мешает жить. Что известно о террористе, захватившем банк в центре Киева.

Как захватили террориста

Сначала полиция заявила, что основная стратегия - переговоры, но не исключила и силового варианта. Антон Геращенко заявил, что если договориться не получится, то будет как с "полтавским террористом".

Однако в итоге все произошло иначе.

Единственным требованием Сухроба стала гласность - он захотел выйти в телеэфир. После этого за периметр пустили журналистов ряда телеканалов. В частности, туда смог войти корреспондент "ЗиКа" Андрей Лащ.

Террорист проверил, идет ли эфир и начал общение с представительницей полиции диалога Викторией Азаровой, которая довольно умело исполняла роль журналиста.

Судя по опубликованному видео, Азарова сумела увлечь террориста разговором о его воззрениях. Во время которых он потерял бдительность - и произошел захват.

Сам разговор вышел весьма показательный.

В начале короткого диалога "киевский террорист" представился, как "Святой дух, господь Бог".

Он заявил, что все президенты марионетки и шуты. "Не должно быть ни одного президента. Все президенты - это предатели. Какой президент затупился хоть за одного гражданина Украины?" - сказал захватчик.

Он также нелестно отозвался и о Владимире Зеленском, назвав его почему-то "Машкой". "Да им плевать на народ", - сказал Каримов. "Украинцы, имея богатую землю, едут за границу, чтобы получить какие-то деньги", - излагает свое недовольство террорист.

На вопрос, какое тогда должно быть правление, если президентов не будет. Каримов ответил: "Святой дух. Общемировое. Есть один человек, он управляет всем миром. Вот и все".

На уточнение, решил ли он стать тем самым человеком, Каримов сказал: "Так точно". А также сказал, что управлять миром нужно по законам Бога. При этом религию он назвал инструментом манипуляции сознанием человека.

"Украина -это мало. Я изменю ситуацию в Украине, а дальше в других странах будет твориться такой же хаос. В первую очередь надо арестовать всех президентов" - поделился планами мирового господства Каримов.

Каримов очень грамотно говорит по-русски. Особенно любит фразу "так точно". И даже цитирует Высоцкого - "все не так, ребята".

В разгар откровений Сухроба ворвался спецназ "Альфы" и скрутил террориста. Впоследствии взрывчатку у него не нашли. То есть это был чистый блеф с его стороны.

Вся история длилась около трех часов - с 12 до 15-ти.

Вопросы к теракту

К тому, что происходило сегодня в бизнес-центре "Леонардо", есть ряд вопросов.

Наблюдатели заметили три странности. Первая - вялая эвакуация людей из бизнес-центра. Как будто правоохранители не слишком опасались взрыва. И вторая - фактическое отсутствие требований у террориста.

Единственное, чего он хотел - это поведать миру о своих взглядах. Но никакой конкретики Каримов не выдвигал.

Одновременно МВД уже заявило, что на родине - в Узбекистане - мужчина был признан олигофреном и состоял на учете в психбольнице. Учитывая, что взрывчатки у него не оказалось, по итогу Сухроб может отделаться достаточно лояльным сроком. Или вообще может быть признан невменяемым. Что и логично, учитывая, что называл он себя "Святой дух".

Интересно, что на фоне этого странного теракта ярко отработала СБУ, которую в последнее время критикуют за пассивность. На двух предыдущих инцидентах - захвате людей в Луцке и Полтаве - солировало МВД. Хотя антитеррор это не профиль ведомства Авакова.

Зато теперь репутация ведомства в информационном поле будет восстановлена.

Далее в соцсетях начали обсуждать еще один момент - личность заложницы террориста.

На опубликованной Антоном Геращенко фотографии сначала за столом сидит блондинка.

Потом, на видео захвата появляется брюнетка - собственно, начальница отделения банка Наталья Чучупак. Которую, по словам Геращенко, и взяли в заложницы.

По официальной информации, заложница была только одна - глава отделения банка.

В соцсетях после этого начали упрекать силовиков в "постановочном" теракте.

Однако ситуацию объяснила глава "Универсал-банка" Ирина Староминская. По ее словам, блондинкой на первом фото оказалась сотрудница банка, на которую себя поменяла начальница отделения.

Почему теракты пошли косяком

Связь этого теракта с предыдущими сразу отметили все, кто обсуждал эту тему. Общим местом стал тезис, что президент Владимир Зеленский, выполнив требование луцкого террориста, открыл ящик Пандоры - и теперь все, кто хочет "быть услышанными", ринутся захватывать заложников. Что, похоже, и происходит.

Особенно, если речь идет о людях с психическими отклонениями.

Как выяснилось, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на учёте в психоневрологическом учёте с диагнозом "Олигофрения". Это диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет.

То есть, очевидно речь идет о поступке психически неуравновешенного человека, который решил реализовать свой "пунктик" - донести до телезрителей свое видение мира.

И действительно нельзя исключать, что спровоцировал Каримова на этот поступок пример луцкого террориста, а точнее - реакция на него Зеленского.

Такого мнения придерживаются и специалисты по криминальной психиатрии.

В частности об этом в комментарии "Стране" сказал Спартак Суббота - психиатр, научный руководитель института когнитивного моделирования,советник министра здравоохранения Украины.



"Первый недавний теракт в Луцке стал очень резонансным. Из-за этого многие люди, склонные к девиантному поведению и антисоциальным моделям, решили: раз это сработало в прошлый раз, им тоже стоит сделать нечто подобное", - считает Спартак Суббота.

По его словам, имеет смысл идти на переговоры с террористом, договариваться, но ни в коем случае нельзя выполнять его требования в полной мере. "Иначе мы просто устанем каждый раз выполнять требования террористов, и мы никогда не будем в безопасности", - полагает специалист.

И уточняет, что первый эпизод с террористом в Луцке, а точнее, личное вовлечение президента Украины в переговоры, в определенной степени спровоцировало сегодняшний теракт в Киеве.

"В случае с террористом в Луцке президента по сути вынудили лично вмешаться в переговоры и выполнить требование террориста, чего он делать не должен был. Первое лицо государства ни при каких условиях не должно поддаваться на условия террориста, который еще и не факт, что на самом деле был опасен для окружающих. Это провоцирует новые террористические акты. Мы видим прямую связь между инцидентом в Луцке и сегодняшним - в Киеве. Киевский террорист тоже, очевидно, хочет славы", - анализирует Спартак Суббота.

Психиатр также обращает внимание на абсурдность требований и поведения киевского террориста Сухроба Каримова - а точнее их фактическое отсутствие. "В Луцке у террориста была такая же абсурдная модель поведения - то же самое мы наблюдаем сейчас.

Идентичная ситуация. Это все ради реализации потребности во внимании", - считает специалист.

Спартак Суббота считает, что то, что сегодня происходит в БЦ "Леонардо", - не терроризм, а "глупая преступная деятельность человека с низким уровнем интеллекта и психическими расстройствами".

"Он просто хочет популярности. Поэтому и зовет к себе телеканалы. Потому что он увидел, что это сработало в Луцке. Человек идет по той же схеме, по которой шел Максим Кривош", - говорит Спартак Суббота.