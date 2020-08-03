Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что киевский террорист Сухроб Каримов состоял на учете в психоневрологическом центре. Медики поставили ему диагноз "Олигофрения".

Об этом он написал у себя в Facebook.

"По информации из родины террориста - Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на учёте в психоневрологическом учёте с диагнозом "Олигофрения". Это диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет. В Украине он вёл до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался", — говорится в сообщении.

Сейчас же, утверждает Геращенко, взрывотехники "отработали" здание, где находился террорист. Виновника инцидента сейчас ждет суд и "много лет за решеткой".

Напомним, в понедельник, 3 августа, 32-летний гражданин Укзбекистана Сухроб Каримов захватил здание банка в БЦ "Леонардо". Около трех часов на месте происшествия на месте работали Нацгвардия и полиция. Террорист требовал журналистов и 40 000 гривен.

"Страна" также приводила слова Геращенко о том, что сотрудники СБУ захватили террориста. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники.