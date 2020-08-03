Главный раввин Украины Моше Реувен Асман высоко оценил инициативу президента Владимира Зеленского предоставить государственный статус еврейским религиозным праздникам.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента (ОП), в понедельник, 3 августа.

Так, сегодня, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква провел встречу с главным раввином Украины и Киева. На ней Моше Реувен Асман выразил благодарность Зеленскому.

"От имени еврейской общины он передал главе государства слова благодарности за это важное решение. Со своей стороны Игорь Жовква отметил важную роль еврейской общины Украины в вопросе развития Украинского государства и утверждения в обществе принципов мультиконфессионной толерантности и открытости", - говорится с сообщении.

Собеседники обсудили актуальные вопросы украинско-израильского диалога. Жовква поблагодарил Моше Реувена Асмана за его весомую деятельность по признанию митрополита Андрея Шептицкого праведником народов мира.

Напомним, 30 июля, президент Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам. Среди них мусульманские Рамазан-Байрам и Курбан-Байрам, иудейские Песах, Рош-ха-Шана и Ханука, а также Пасха христиан западного обряда.

После чего стало известно, что законопроект о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам рекомендует работодателю давать выходной день работнику, который отмечает один из этих праздников потому что исповедует ислам, католицизм или иудаизм. В ОП добавили, что "поголовных" выходных вводить не планируется.