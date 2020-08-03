В понедельник, 3 августа, патрульная полиция показала момент аварии, который произошел вчера на Владимирском спуске в центре столицы.

Соответствующий пост размещен на странице правоохранителей в Facebook.

"Вчера, около 8 вечера, на службу 102 поступила информация, что на Владимирском спуске перекинулся автомобиль. Водитель, вероятно, не справился с управлением, в результате чего машина перекинулась на крышу", — говорится в сообщении.

В результате аварии, утверждают в полиции, водитель получил несколько травм, в результате чего его пришлось госпитализировать. Кроме того, в салоне на момент ДТП находилось два человека. Они получили незначительные травмы и отказались от госпитализации.

В Киеве на Владимирской горке произошла авария. Видео: facebook.com/kyivpatrol

Напомним, о самом факте ДТП мы писали вчера. Тогда было известно, что на Владимирской горке произошла авария. Тогда о причинах аварии и возможных пострадавших известно не было.

Также мы писали, что в ДТП под Запорожьем погибли четыре человека.