Киевский террорист Сухроб Каримов, который захватил отделение банка в столице, блефовал, бомбу у него так и не нашли.

Об этом сообщает сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook.

"Взрывотехники отработали помещение банка, которое захватывал террорист, взрывоопасных предметов выявлено не было; теперь его ждёт суд и много лет за решёткой", - сообщил он.

Кроме того, агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в Службе безопасности Украины, что захватчик, утверждавший, что у него в рюкзаке бомба, на самом деле не имел взрывчатых устройств.

"Не было у злоумышленника взрывчатки", - сказали в спецслужбе агентству в понедельник днем.

Напомним, сегодня в 12:00 гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве и, угрожая взорвать бомбу, взял в заложники сотрудницу финучреждения.

Позже СМИ сообщили, что у террориста Каримова, который был задержан правоохранителями, не нашли взрывчатку и детонаторы.