Информацию об узбекском гражданстве террориста, который захватил банк в центре Киева и удерживал заложника, по официальным каналам выясняют дипломаты МИД Узбекистана. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"МИД Узбекистана по официальным каналам уточняет, является ли человек, угрожающий взорвать здание, гражданином Узбекистана", - объяснил собеседник.

Напомним, ранее в МВД Украины сообщили о том, что террорист - 32-летний Сухроб Каримов - является гражданином Узбекистана.

По сообщению прокуратуры Киева, по факту захвата отделения банка начато уголовное производство по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

Напомним, террориста, который грозил взрывом, удалось обезвредить и задержать.

Ранее "Страна" писала о том, что известно о террористе, захватившем банк в центре Киева.