Верховный суд Польши утвердил результаты состоявшихся президентских выборов, в которых победил действующий лидер страны Анджей Дуда.

Об этом со ссылкой на европейские СМИ сообщает "Интерфакс", в понедельник, 3 августа,

"Верховный суд подтверждает избрание Анджея Себастьяна Дуды на пост президента Польши", - говорится в постановлении суда.

Так, в сообщении сказано, что после выборов оппозиция Польши обратилась в суд с требованием признать недействительной победу Дуды на выборах.

Нынешний президент Дуда одержал победу во втором туре выборов. Его кандидатуру поддержали более 51% избирателей, в то время как за его конкурента - представителя оппозиционной "Гражданской платформы" Рафала Тшасковского - проголосовали почти 49%.

Всего в суд было подано 5,8 тыс. исков, связанных, прежде всего, с регистрацией избирателей. Однако суд поддержали только 93 из них, но этого было недостаточно, чтобы повлиять на результаты выборов.

Напомним, первый тур президентских выборов в Польше прошел 28 июня. Фаворитами первого тура стали действующий глава государства, 48-летний Анджей Дуда, у которого по экзит-полам около 42% голосов, и кандидат от оппозиционной "Гражданской платформы", мэр Варшавы и ровесник президента Рафал Тшасковский с чуть больше 30%.

Как мы сообщали,второй тур состоялся 12 июля. Действующий лидер Польши Анджей Дуда получил большинство во втором туре президентских выборов. За него проголосовали 51,21% избирателей.