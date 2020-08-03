В понедельник, 3 августа, к патрульным полицейским во Львове поступило сообщение о минировании сразу трех судов, из-за чего оттуда были эвакуированы около 200 человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

"Сегодня, 3 августа, в 14.20 в полицию поступило сообщение от анонима о том, что заминирован Галицкий районный суд, который находится на ул. Чоловского во Львове", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на место инцидента через несколько минут прибыли взрывотехники, кинологи и полицейские. Неизвестный сообщил о заминироваинии судов, которые находятся на Галицкий, Сыховский районные суда, а также Львовской окружной административный суд.

Сейчас правоохранители изучают прилегающую территорию.

Стоит отметить, что звонки о минировании станций метро и других объектов в последнее поступают очень часто. Как писала "Страна", 30 июня в столице из-за звонка "минера" закрыли три станции метро на красной и зеленой ветках: "Житомирскую", "Харьковскую" и "Арсенальную".

Также "Страна" писала, что сегодня в столице перекрыли Старокиевскую улицу из-за возможного заминирования автомобиля.