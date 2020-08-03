Начальница отделения банка "Универсал" Наталья Чучупак, которую удерживал в заложниках киевский террорист Сухроб Каримов, опровергла сообщения о том, что он требовал 40 тысяч гривен.

Об этом она заявила СМИ после освобождения, видео опубликовано в YouTube.

Сотрудница банка, которая работает в отделении год и 8 месяцев, рассказала, что Каримов не требовал деньги.

По ее словам, он пришел в отделение около 12.

"Сказал, что нужно вызвать милицию, потому что у него бомба. Сказал, что у него все в сумке. Я вообще думала, что это шутка. Он требовал вызвать милицию и вызвать журналистов" - рассказала очевидица.

На вопрос, правда ли, что он требовал деньги, она ответила отрицательно: "Нет, не правда, деньги ему не нужны".

По ее словам, сначала он вел себя агрессивно, но затем сотрудники его расположили. "Разговаривали о природе, о звездах..."

Также очевидица рассказала, что захватчик с самого начала просил называть его святым духом.

Напомним, сегодня в 12:00 в полицию поступил сообщение о захвате банка в бизнес-центре "Леонардо". Внутри осталась только начальница отделения, остальным сотрудникам удалось уйти.

Позже появилась информация, что захвативший банк террорист требует 40 тысяч гривен и хочет выйти в прямой эфир.