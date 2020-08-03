Во вторник, 4 августа, в Украину вернется жара. Синоптики обещают сухую и солнечную погоду на всей территории страны. Ожидается юго-восточный ветер, 5-10 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В северных и центральных областях ночью похолодает до +11-14 градусов, а днем температура воздуха составит +25-30.

На западе Украины ночью столбики термометров опустятся до +12-15 градусов, в дневные часы прогреется до +27-30.

В восточных регионах ночью ожидается +11-14 градусов. Днем потеплеет до +27-29.

На юге страны ночью ожидается +14-17, а днем вернется жара +26-30

Также синоптики предупреждают, что 4 августа в восточных регионах, большинстве центральных, а также в Одесской, Николаевской и Львовской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что Европа страдает от невероятной жары, люди отказываются от масок и дистанции.

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