У киевского террориста не нашли взрывчатку и детонаторы. Фото: "Страна"

У террориста Сухроба Каримова, который сначала захватил отделение банка в столичном бизнес-центре "Леонардо", а после был задержан правоохранителями, не нашли взрывчатку и детонаторы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Новости Онлайн". 

Задержание Каримова. Скриншот: Телеграм/ Новости Онлайн

Напомним, что информация о захвате отделения "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо", появилась около 12:00 понедельника, 3 августа.  Неизвестный зашел в помещение и заявил, что у него при себе бомба. Сотрудники банка, кроме руководительницы отделения, покинули помещение. 

"Страна" публиковала фото террориста, который захватил банк в киевском бизнес-центре "Леонардо". Он - 32-летний гражданин Узбекистана, получивший вид на жительство в Украине три года назад.

Кроме того, мы ведем подробный онлайн-репортаж о том, что происходит в киевском бизнес-центре "Леонардо", где силовики обезвредили террориста, захватившего банк.

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