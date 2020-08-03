У террориста Сухроба Каримова, который сначала захватил отделение банка в столичном бизнес-центре "Леонардо", а после был задержан правоохранителями, не нашли взрывчатку и детонаторы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Новости Онлайн".

Напомним, что информация о захвате отделения "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо", появилась около 12:00 понедельника, 3 августа. Неизвестный зашел в помещение и заявил, что у него при себе бомба. Сотрудники банка, кроме руководительницы отделения, покинули помещение.

"Страна" публиковала фото террориста, который захватил банк в киевском бизнес-центре "Леонардо". Он - 32-летний гражданин Узбекистана, получивший вид на жительство в Украине три года назад.

Кроме того, мы ведем подробный онлайн-репортаж о том, что происходит в киевском бизнес-центре "Леонардо", где силовики обезвредили террориста, захватившего банк.