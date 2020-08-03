Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гербейесус заявил, что ВОЗ завершила в Китае миссию о причинах возникновения коронавируса.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга, в понедельник, 3 августа.

"Команда ВОЗ, которая отправилась в Китай, сейчас завершила миссию, заключающуюся в том, чтобы проложить основу для дальнейших совместных усилий по идентификации происхождения вируса", - сказал глава ВОЗ.

По его словам, эксперты ВОЗ и Китая разработали программу работы для многонациональной команды под руководством ВОЗ. "Многонациональная команда будет включать в себя ведущих ученых и исследователей из Китая и других стран по всему миру. Эпидемиологические исследования начнутся в Ухане, будет установлен потенциальный источник инфекции на ранних этапах", - добавил он.

Напомним, несколько дней назад ВОЗ созывала заседание комитета по чрезвычайным ситуациям из-за ускорения распространения коронавируса.

Также мы писали, что, по данным Всемирной организации, говорить о конце пандемии коронавируса еще рано. По их данным, последствия будут ощущаться десятилетиями.