Правоохранители перекрыли движение по улице Маршала Тимошенко в Киеве на Оболони, где нашли "подозрительный чемоданчик"

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Правоохранители проверяют его на наличие взрывчатки.

"На Маршала Тимошенко, 7, кто-то забыл подозрительный чемоданчик. Им уже заинтересовалась полиция и перекрыла движение. Ждут взрывотехников", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в 12:00 мужчина правоохранителям позвонила сотрудница банка в Киеве, которая рассказала, что в помещение зашел неизвестный, заявив, что у него с собой бомба и потребовал связаться с полицией. Спустя почти три часа террорист был задержан правоохранителями.

Как сообщалось, захвативший банк в киевском бизнес-центре террорист оказался гражданином Узбекистана. Он получил вид на жительство в Украине три года назад.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в киевском бизнес-центре "Леонардо", где обезвредили террориста, захватившего отделение банка.