В понедельник, 3 августа, в Киеве перекрыли улицу Старокиевскую из-за возможного нахождения там заминированного авто.

Об этом говорится в Telegram-странице "Киев Оперативный".

"Улица Старокиевская перекрыта. Говорят, что заминировано авто. Ждут взрывотехников", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что сейчас на месте происшествия находится несколько отрядов правоохранителей. Туда никого не пускают.

Полиция перекрыла Старокиевскую улицу из-за возможного минирования авто. Фото: Telegram/Киев Оперативный

Напомним, в среду, 29 июля, в Киеве закрыли на вход и выход станцию метро "Вокзальная". Это было связано с поступившим правоохранителям звонком о минировании. На следующий день силовикам удалось задержать виновника.

Стоит отметить, что звонки о минировании станций метро и других объектов в последнее поступают очень часто. Как писала "Страна", 30 июня в столице из-за звонка "минера" закрыли три станции метро на красной и зеленой ветках: "Житомирскую", "Харьковскую" и "Арсенальную".