Сегодняшний террористический акт с захватом заложников в киевском БЦ "Леонардо" спровоцировало то, что прошлый террористический акт в Луцке получил такую большую огласку в СМИ за счет личной вовлеченности президента Владимира Зеленского в переговоры. А именно - президент пошел на уступки луцкого террориста Максима Кривоша и записал видео по его требованию с призывом смотреть фильм "Земляне".

Такое мнение в комментарии "Стране" высказал Спартак Суббота - психиатр, научный руководитель института когнитивного моделирования,советник министра здравоохранения Украины.

"Первый недавний теракт в Луцке стал очень резонансным. Из-за этого многие люди, склонные к девиантному поведению и антисоциальным моделям, решили: раз это сработало в прошлый раз, им тоже стоит сделать нечто подобное", - считает Спартак Суббота.

По его словам, имеет смысл идти на переговоры с террористом, договариваться, но ни в коем случае нельзя выполнять его требования в полной мере. "Иначе мы просто устанем каждый раз выполнять требования террористов, и мы никогда не будем в безопасности", - полагает специалист.

И уточняет, что первый эпизод с террористом в Луцке, а точнее, личное вовлечение президента Украины в переговоры, в определенной степени спровоцировало сегодняшний теракт в Киеве.

"В случае с террористом в Луцке президента по сути вынудили лично вмешаться в переговоры и выполнить требование террориста, чего он делать не должен был. Первое лицо государства ни при каких условиях не должно поддаваться на условия террориста, который еще и не факт, что на самом деле был опасен для окружающих. Это провоцирует новые террористические акты. Мы видим прямую связь между инцидентом в Луцке и сегодняшним - в Киеве. Киевский террорист тоже, очевидно, хочет славы", - анализирует Спартак Суббота.

Психиатр также обращает внимание на абсурдность требований и поведения киевского террориста Сухроба Каримова. Так, террорист требует всего 40 тысяч гривен за освобождение заложника. К тому же, о том, что у него бомба, террорист сообщил полиции сам.

Эти детали наталкивают психиатра на вывод, никакой бомбы у Каримова на самом деле может не быть.

"Я согласен с Антоном Геращенко, что этот человек психически нездоров. Безумцы обычно требуют либо непомерно большие суммы, либо до смешного маленькие. Он захватил заложника и сам позвонил в полицию и сказал, что у него бомба. Какой террорист, который реально хочет совершить террористический акт, будет так делать? В Луцке у террориста была такая же абсурдная модель поведения - то же самое мы наблюдаем сейчас. Идентичная ситуация. Это все ради реализации потребности во внимании", - считает специалист.

Спартак Суббота считает, что-то, что сегодня происходит в БЦ "Леонардо", - не терроризм, а "глупая преступная деятельность человека с низким уровнем интеллекта и психическими расстройствами".

"Бомба у него может быть, но у него нет цели причинить вред - он просто хочет популярности. Поэтому и зовет к себе телеканалы. Потому что он увидел, что это сработало в Луцке. Человек идет по той же схеме, по которой шел Максим Кривош", - говорит Спартак Суббота.

Напомним, сегодня около полудня мужчина, по его словам, вооруженный бомбой, захватил отделение "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо". У него в заложниках была начальница отделения.

Позже выяснилось, что террорист - 32-летний Сухроб Каримов, гражданин Узбекистана. Он получил вид на жительство в Украине три года назад.

После задержания террориста в сети появилось видео, на котором запечатлены действия работников спецслужб.