Два года тюрьмы условно получил активист Андрей Князев, который в Facebook угрожал журналистке издания "Полтавщина" Дарье Синицкой. Также подсудимый признал свою вину и извинился перед журналисткой. Приговор был вынесен Октябрьским районным судом Полтавы 31 июля, сообщается на сайте НСЖУ.

Уточняется, что 3 мая 2017 "Полтавщина" опубликовала статью Дарьи Синицкой, с заголовком "Полиция получила доступ к данным лиц, которые могут быть причастны к столкновениям возле арки". В статье, которая содержала информацию из открытых источников, были опубликованы частично закрытые номера телефонов и имена людей, которые могли быть причастны к столкновениям возле арки "Газетный ряд" 5 апреля. В публикации упоминалось и имя Андрея Князева.

После этого активист начал угрожать автору публикации на своей странице в Facebook. Также он написал личное сообщение, в котором предлагал "передать привет Бузине". Пост быстро набрал сотни лайков, репостов. А некоторые комментарии к нему были даже хуже, чем сам пост - с угрозами и оскорблениями в адрес Дарьи Синицкой. Позже администрация соцсети убрала пост из-за жалоб пользователей.

По словам журналистки, она больше недели боялась выходить сама из дома и возвращалась с работы в сопровождении коллег.

В мае 2017 года Дарья Синицкая обратилась с соответствующим заявлением в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство по факту угроз журналистке, но летом 2018 году его закрыли. После того, как Дарья Синицкая написала возмущенный пост о закрытии производства, расследование возобновили.

Однако летом 2019 года дело закрыли второй раз, а затем снова возобновили после публикации журналистки в соцсети.

В ноябре 2019-го Андрею Князеву сообщили о подозрении в угрозе убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста, в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности (ч.1 ст. 345-1 УК Украины).

29 июля 2020 во время заседания Андрей Князев извинился перед журналисткой и пытался ходатайствовать об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Обвиняемый считал, что совершил преступление небольшой тяжести, но согласно Уголовному кодексу Украины, угроза журналисту - это преступление средней тяжести и истечение сроков давности в этом случае наступает через 5 лет.

31 июля состоялись судебные дебаты, после которых судья Татьяна Сичиокно вынесла приговор - Андрея Князева признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Но судья освободила осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком - 1 год. Также Князева обязали уплатить в доход государства 11 тысяч гривен судебных издержек.

Приговор может быть обжалован в Полтавском апелляционном суде в течение 30 дней.

Издание "Грати" указывает, что Андрей Князев является активистом УНА-УНСО.

По данным издания "Полтавщина", Дарья Синицкая довольна решением суда. Она не хотела, чтобы активист попал в тюрьму, но надеялась, что его признают виновным, чтобы на этом примере и другие журналисты наконец почувствовали защиту закона.

"Маленькая победа медиасообщества - сегодня наконец суд огласил приговор Андрею Князеву, который угрожал в сети Фейсбук журналистке Дарье Синицкой. Суд дал Князеву два года условно - имеем первый в области прецедент, когда нарушитель отделывается не штрафом, или вообще остается безнаказанным, а получает реальный приговор. Спасибо всем коллегам которые проявили солидарность, и не дали "похоронить" дело Дарьи", - написал в соцсети председатель Полтавской областной организации НСЖУ Евгений Лопушинский.

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