В сети появилось видео момента задержания террориста Сухроба Каримова, который 3 августа захватил отделение "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева.

На ролике запечатлен момент, когда Каримов разговаривает с журналисткой. В этот момент в помещение внезапно врываются бойцы спецподразделения "Альфа" и перехватывают шнур, который был привязан к ноге захватчика. Журналистов в этот момент отправили на улицу, а в здание стали запускать вооруженных правоохранителей, которых предупредили, что стрелять не нужно.

Напомним, захват отделения банка в киевском бизнес-центре "Леонардо" произошел днем в понедельник, 3 августа. Туда зашел неизвестный и заявил, что у него с собой бомба. При этом в помещении осталась только начальница отделения, остальным сотрудникам удалось выйти.

Также мы писали о том, что захвативший банк в киевском бизнес-центре террорист оказался гражданином Узбекистана. А вид на жительство в Украине он получил три года назад.

Мы ведем подробный онлайн-репортаж и публикуем все подробности о террористе.