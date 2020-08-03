В понедельник, 3 августа, в связи с угрозой взрыва в здании бизнес-центра "Леонардо" в Киеве возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

По их данным, производство начато по ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт - Ред.). "Прокуратура города Киева осуществляет процессуальное руководство в указанном уголовном производстве, досудебное расследование поручено следователям Главного управления СБУ в г.Киеве и Киевской области", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 3 августа, 32-летний гражданин Укзбекистана Сухроб Каримов захватил здание банка в БЦ "Леонардо". Около трех часов на месте происшествия на месте работали Нацгвардия и полиция.

В заложниках у террориста в бизнес-центре "Леонардо" один человек - начальник отделения банка. Среди его требований было: выйти в прямой эфир, и получить 40 тысяч гривен.

Как сообщил замглава МВД Антон Геращенко, сотрудники СБУ захватили террориста. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники.