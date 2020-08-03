В России рассчитывают зарегистрировать первую вакцину от коронавируса уже в течение десяти дней.

Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что в ближайшее время случится регистрация и Россия обгонит США и другие сроки по срокам. "Это будет первая зарегистрированная вакцина от коронавируса", — подчеркнул он.

Также, по словам Дмитриева, к концу года страна будет ежемесячно производить 10 млн доз препарата.

Ранее стало известно, что массовое использование российской вакцины от коронавируса станет возможным не ранее начала следующего года.

Также сообщалось, что, по словам директора российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, российская вакцина будет действовать не менее двух лет.