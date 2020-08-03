В понедельник, 3 августа, президент Украины Владимир Зеленский потребовал провести с гражданами профилактический разговор о том, зачем нужно распределение регионов на "зоны", а также для чего необходим адаптивный карантин.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, в ходе совещания министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что показатель заболевания среди населения вырос до 82,8 на 100 000 населения, а уровень загруженности коек приближается к максимально допустимой отметке в 50%.

В Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях показатель достиг 40%. А на Закарпатье 69% больничных коек уже загружены.

После этого Зеленский потребовал, чтобы украинцам разъяснили правила распределения регионов на зоны, а также, зачем нужен адаптивный карантин.

Напомним, Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа, разделив все регионы на эпидемиологические зоны - зеленую, желтую, оранжевую и красную - по уровню эпидемической опасности распространения Covid-19. В результате в красную зону вошли Тернополь, Луцк и часть Черновицкой области.

Также "Страна" писала, что мэр Тернополя пригрозил масштабными протестами, если городу устроят блокаду из-за ситуации с коронавирусом.