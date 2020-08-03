После вступления в силу новых правил карантина, в соответствии с которыми Украину разделили на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации, "Укрзализныця" закрыла продажу билетов до станций Луцк и Тернополь. Эти города вошли в "красную" зону.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Продажа билетов до станций Луцк и Тернополь закрыта – "Укрзализныця"

Ограничения действует для поездов:

№41/42 Днепр-Трускавец,

№98/97 Ковель-Киев,

№88/87 Ковель-Новоалексеевка,

№12/11 Одесса-Львов,

№81/82 Киев-Ужгород,

№49/50 Киев-Трускавец,

№136/135 Черновцы-Одесса,

№108/107 Одесса-Ужгород,

№110/109 Львов-Херсон,

№86/85 Львов-Новоалексеевка,

№715/716 Киев-Львов.

По данным компании, пассажирам указанных поездов, которые планировали поездку в Луцк и Тернополь и в обратном направлении, предложена компенсация полной стоимости билетов.

"Остановка на указанных станциях будет восстановлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мер в Луцке и Тернополе", - сообщили в компании.

Напомним, Тернополь официально отказался ужесточать карантин в городе по решению Минздрава.

Кроме того, мы сообщил, что в Луцке горсовет также отказался ужесточать карантин, несмотря на попадание города в "красную" зону.