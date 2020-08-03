"Укрзализныця" закрыла продажу билетов до Луцка и Тернополя, которые вошли в "красную" коронавирусную зону
После вступления в силу новых правил карантина, в соответствии с которыми Украину разделили на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации, "Укрзализныця" закрыла продажу билетов до станций Луцк и Тернополь. Эти города вошли в "красную" зону.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Продажа билетов до станций Луцк и Тернополь закрыта – "Укрзализныця"
Ограничения действует для поездов:
- №41/42 Днепр-Трускавец,
- №98/97 Ковель-Киев,
- №88/87 Ковель-Новоалексеевка,
- №12/11 Одесса-Львов,
- №81/82 Киев-Ужгород,
- №49/50 Киев-Трускавец,
- №136/135 Черновцы-Одесса,
- №108/107 Одесса-Ужгород,
- №110/109 Львов-Херсон,
- №86/85 Львов-Новоалексеевка,
- №715/716 Киев-Львов.
По данным компании, пассажирам указанных поездов, которые планировали поездку в Луцк и Тернополь и в обратном направлении, предложена компенсация полной стоимости билетов.
"Остановка на указанных станциях будет восстановлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мер в Луцке и Тернополе", - сообщили в компании.
Напомним, Тернополь официально отказался ужесточать карантин в городе по решению Минздрава.
Кроме того, мы сообщил, что в Луцке горсовет также отказался ужесточать карантин, несмотря на попадание города в "красную" зону.