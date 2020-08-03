"Укрзализныця" временно не продает билеты до Луцка и Тернополя. Фото: Facebook/ Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia

После вступления в силу новых правил карантина, в соответствии с которыми Украину разделили на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации, "Укрзализныця" закрыла продажу билетов до станций Луцк и Тернополь. Эти города вошли в "красную" зону. 

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Продажа билетов до станций Луцк и Тернополь закрыта – "Укрзализныця"

Ограничения действует для поездов:

  • №41/42 Днепр-Трускавец,
  • №98/97 Ковель-Киев,
  • №88/87 Ковель-Новоалексеевка,
  • №12/11 Одесса-Львов,
  • №81/82 Киев-Ужгород,
  • №49/50 Киев-Трускавец,
  • №136/135 Черновцы-Одесса,
  • №108/107 Одесса-Ужгород,
  • №110/109 Львов-Херсон,
  • №86/85 Львов-Новоалексеевка,
  • №715/716 Киев-Львов.

По данным компании, пассажирам указанных поездов, которые планировали поездку в Луцк и Тернополь и в обратном направлении, предложена компенсация полной стоимости билетов.

"Остановка на указанных станциях будет восстановлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мер в Луцке и Тернополе", - сообщили в компании. 

Напомним, Тернополь официально отказался ужесточать карантин в городе по решению Минздрава.

Кроме того, мы сообщил, что в Луцке горсовет также отказался ужесточать карантин, несмотря на попадание города в "красную" зону.

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