32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, который сегодня захватил отделение банка в Киеве, за три дня до этого опубликовал в соцсети несколько агрессивных постов. В них он объявил джихад и призывал убивать неверных. Скриншоты постов Каримова опубликовал телеграм-канал "Политика Страны".

"За три дня до попытки теракта Сухроб Каримов объявил джихад. Предлагал убить Путина и Кадырова и вообще всех неверных", - говорится в сообщении телеграм-канала.

"Арабы, предатели и трусы-захватить Израиль!!! Убей неверного- убей всех правителей Израиля.

Не жалей никого- обезглавь каждого политика. Убей раввина, убей церковного тваря, Убей даже мусульманина, того- кто предает. Убей всех", - говорится в посте Каримова.

"Объявляю Джихад, убей неверного. Убей всех-кого только знаешь. Начни с Кадырова - Я, в рот его @бал. Убей Путина-убей эту мразь. Убей шейха-издевайся над ним. Убей Елизавету - псевдокоролеву Англии. Убей всех политиков- неважно какая страна. Убей всех судей и прокуроров. Убей все - что мешает тебе жить. Убей", - призывал Каримов.

Ранее "Страна" в режиме онлайн следила за развитием событий вокруг бизнес-центра "Леонардо", где террорист захватил отделение банка и удерживал заложника.

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