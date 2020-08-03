Перед задержанием террориста Сухроба Каримова, который захватил банк в Киеве, к нему в здание зашли журналисты телеканалов "ZIK", "НАШ" и "112".

В разговоре с представителями СМИ Каримов заявил, что необходимо посадить всех политиков. Также мужчина попросил у журналистов телефон, чтобы проверить, что он в эфире. Он вел себе спокойно, курил и пил кофе.

Он представился так: "Я – Святой Дух, Господь Бог". Мужчина заявил, что он – резидент Украины и проживает здесь "около 5 лет". На вопрос, что у него случилось, мужчина ответил: "А Вас все устраивает в жизни?".

"Этот человек попросил себя называть святым духом... Он говорил, что всеми президентами всех стран правят олигархи. Пожаловался, что СМИ страдают и журналистов убивают", - рассказал журналист ZiK Андрей Лащ, который общался с террористом.

Кроме того, он высказался и про президента Украины Владимира Зеленского.

"Недавно у вас были выборы президента - вы выбрали шута. Это девочка, это "Машка". Зеленский - это "Машка", актер, шут. Он взял на себя обязательство управлять страной, быть верным, честным, преданным сыном страны и изменить жизнь украинцев к лучшему, что поменялось?", - заявил террорист.

Напомним, сегодня около полудня мужчина, по его словам, вооруженный бомбой, захватил отделение "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо". У него в заложниках оказалась начальница отделения.

Позже выяснилось, что террорист - 32-летний Сухроб Каримов, гражданин Узбекистана. Он получил вид на жительство в Украине три года назад.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в киевском бизнес-центре "Леонардо", где обезвредили террориста, захватившего отделение банка.