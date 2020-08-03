В киевском бизнес-центре "Леонардо" сотрудники СБУ захватили террориста Сухроба Керимова, который взял в заложники работника банка.

До этого журналисты зашли в захваченное отделение банка и даже говорили с преступником. Он рассказывал, что всех политиков нужно пересажать.

Во время разговора Сухроба Каримова с журналистом ZiK в офис банка ворвалась "Альфа" и перехватила шнур, который был привязан к ноге захватчика и, по его словам, вел к взрывному устройству. Мужчина обезврежен.

"Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение", - написал в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко.

Напомним, что информация о том, что мужчина, который, по его словам, вооружен бомбой, захватил отделение "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо", появилась около 12:00 понедельника, 3 августа. При этом в банке осталась только начальница отделения, остальным сотрудникам удалось выйти.

Мы сообщали, что захватчик отделения банка в бизнес-центре "Леонардо" - 32-летний Сухроб Каримов, гражданин Узбекистана. Он получил вид на жительство в Украине три года назад.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в киевском бизнес-центре "Леонардо", где обезвредили террориста, захватившего отделение банка.