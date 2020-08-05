Предлагаем гороскоп на среду, 5 августа, для всех знаков Зодиака. Это 16-й лунный день в знаке зодиака Рыбы, когда все дела находятся в равновесии и ощущается небольшой переизбыток сил. Лучше всего такие эмоции направить в спорт или творчество, чтобы они не проявились в необдуманных и агрессивных поступках.

Овен (21.03 - 20.04)

Овны многое смогут успеть, если будут действовать смело и решительно. Интуиция подскажет, что предпринять и как сохранить самообладание. Полагайтесь на себя и тщательно обдумывайте будущую тактику перед сном.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы склонны сегодня переживать из-за того, что не в силах изменить. Не стоит сокрушаться из-за допущенных ошибок. Очень часто эмоции мешают принять вам правильные решения.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Звезды помогут Близнецам достичь самых честолюбивых целей. Сегодня возможны яркие переживания и искренние озарения. Вечер лучше провести у огня. Это может быть пикник у костра или ужин при свечах.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки рискуют в эти лунные сутки стать более легковерными и могут принять за чистую монету все, что будут слышать о себе. Справиться с трудностями дня помогут верные друзья и единомышленники.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы могут проявить инициативу на работе, но бросать все свои силы на новые обязанности не надо. Лучше использовать время для того, чтобы закрыть прежние проекты. Вечером избавиться от переутомления поможет массаж и теплая ванна.

Дева (24.08 - 23.09)

Домашние хлопоты потребуют много сил и времени. Звезды советуют сосредоточиться на решении задач, заручившись поддержкой друзей. Вечером дела могут заставить вас забыть о сердечных увлечениях.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы смогут добиться значительного прогресса в делах, если смогут научиться новому быстрее обычного. Это может быть другой взгляд на существующие проблемы, свежее и творческое решение или нетипичное поведение.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов выдастся день самозащиты из-за того, что некоторые события будут складываться не в вашу пользу. Настойчивость поможет отстоять свои границы, добиться успеха и наверстать упущенное.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы сегодня будут фонтанировать идеями, использовать любые возможности для самореализации и творчества. Главное - доверять интуиции и не поддаваться искушению выступить в новой для себя роли. Вечером многое сможет прояснить откровенный разговор.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам желательно посвятить себе этот день целиком. Займитесь уходовыми процедурами, запишитесь на маникюр или стрижку. И даже если вечером вы окажетесь на публике, сможете легко произвести приятное впечатление. Главное - оставаться естественными.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи могут сегодня осуществить задуманное, если не будут испытывать морального или материального давления. Все ваши идеи поддержат и коллеги, и руководство. Главное, чтобы инициатива исходила от вас.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб весьма грандиозные замыслы, реализацию которых необходимо отложить как минимум на вечер. Свой поток энергии и вдохновения лучше направить на общение с важными для вас людьми. Перспективы ваших планов крайне благоприятные.