Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал Евросоюзу в обмен на транш в размере 600 млн евро снять ограничения с зарплат членов наблюдательных советов. Кроме того, есть еще ряд требований, которые связаны с проведением реформ.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на меморандум, текст которого появился в распоряжении редакции.

Так, в условиях содержится пункт об отмене ограничений по оплате членов наблюдательных советов, которые сейчас есть при 15 крупнейших государственных предприятиях.

Так, функции закупок медицинских препаратов должны быть полностью переданы государственному предприятию "Медицинские закупки Украины". В самом предприятии должен быть создан независимый наблюдательный совет.

Кроме того, в Евросоюзе требуют продолжить реформы налоговой и таможенной служб. В обеих ведомствах должны быть назначены руководители.

Также в меморандуме указывается, что Украина должна усовершенствовать систему мониторинга НДС и расширенyо использовать кассовые аппараты.

Не менее важным является требование об успешном сотрудничестве с Международным валютным фондом. В случае, если финансовая потребность Украины уменьшится, то размер помощи может быть пересмотрен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отозвал с повестки дня Верховной Рады законопроекты об отмене ограничений размера зарплат чиновников и проект постановления о проведении местных выборов 25 октября.

Как сообщала "Страна", в НБУ выступили против ограничения зарплат топ-чиновников. Установленный потолок зарплат чиновников, по их мнению, угрожает независимости наблюдательных советов в государственных компаниях, а также может повлечь увольнения профессионалов с госслужбы.