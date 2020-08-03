Киевский террорист Сухроб Каримов, который 3 августа сначала захватил отделение банка в столичном бизнес-центре "Леонардо", а потом был обезврежен, вероятно, получил право на постоянное проживание в Украине три года назад.

Заявку Каримова для оформления вида на жительство опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

Так, в соответствии с документом, Сухроб Каримов, уроженец города Самарканд в Узбекистане, зарегистрирован под Бердянском, в селе Новопетровка.

Напомним, что информация о захвате отделения "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо", появилась около 12:00 понедельника, 3 августа. Неизвестный зашел в помещение и заявил, что у него при себе бомба. Сотрудники банка, кроме руководительницы отделения, покинули помещение.

"Страна" публиковала фото террориста, который захватил банк в киевском бизнес-центре "Леонардо". Он - 32-летний гражданин Узбекистана. Мужчина требует дать ему 40 тысяч гривен и предоставить возможность попасть в прямой эфир.

Кроме того, мы ведем подробный онлайн-репортаж о том, что происходит в киевском бизнес-центре "Леонардо", где силовики обезвредили террориста, захватившего банк.