Появились фото из социальных сетей террориста Сухроба Каримова, который сегодня в Киеве захватил заложников в банке.

Снимки публикует Телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, сегодня около 12:00 правоохранителям позвонила сотрудница банка, которая рассказала, что в помещение зашел неизвестный, заявил, что у него с собой бомба и потребовал связаться с полицией.

Позже замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что по предварительным данным, имя террориста - Каримов Сухроб Рахманович, 1988 года рождения.

Как сообщалось, мужчина требует выйти в прямой эфир, а также 40 тысяч гривен.

"Страна" следит за ситуацией и ведет онлайн-репортаж о том, как террорист захватил банк в киевском бизнес-центре "Леонардо".