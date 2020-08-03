Появились фото террориста, который захватил банк в киевском бизнес-центре "Леонардо"
Появились фото из социальных сетей террориста Сухроба Каримова, который сегодня в Киеве захватил заложников в банке.
Снимки публикует Телеграм-канал "Политика Страны".
Напомним, сегодня около 12:00 правоохранителям позвонила сотрудница банка, которая рассказала, что в помещение зашел неизвестный, заявил, что у него с собой бомба и потребовал связаться с полицией.
Позже замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что по предварительным данным, имя террориста - Каримов Сухроб Рахманович, 1988 года рождения.
Как сообщалось, мужчина требует выйти в прямой эфир, а также 40 тысяч гривен.
"Страна" следит за ситуацией и ведет онлайн-репортаж о том, как террорист захватил банк в киевском бизнес-центре "Леонардо".
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