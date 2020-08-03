Зайти внутрь бизнес-центра "Леонардо", в Киеве, в котором сегодня Керимов Сухроб захватил заложника и угрожает взрывом, можно зайти даже сейчас.

Об этом сообщила корреспондент "Страны" с места событий.

Она зашла в здание узнала от работников местных офисов, что насильно из здания их не эвакуировали. "Многие офисы сами приняли решение эвакуироваться", - сказала "Стране" киевлянка Ирина Милютина.

Напомним, сегодня в столичном бизнес-центре "Леонардо" произошел захват заложников около 12:00. В помещение зашел неизвестный мужчина и сказал, что у него в рюкзаке находится бомба. На месте работают Нацгвардия и полиция.

После чего стало известно, что захватчиком оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. На данный момент известно о двух его требованиях. Кроме того, что террорист хочет выйти в прямой эфир, по словам Ольги Артюшенко, которая находилась в здании БЦ "Леонардо", он также хочет завладеть 40 тысячами гривен. Позже информацию об этой сумме подтвердили и другие журналисты, которые работают на месте происшествия.