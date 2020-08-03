Территория возле бизнес-центра "Леонардо" в Киеве, где мужчина захватил отделение банка, оцеплена правоохранителями. На месте находятся полицейские и пожарные машины.

Видео с высоты птичьего полета опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что информация о том, что мужчина, который, по его словам, вооружен бомбой, захватил отделение "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо", появилась около 12:00 понедельника, 3 августа.

"Страна" уже писала, что к бизнес-центру "Леонардо" стягивают военную технику. МВД ведет переговоры с захватчиком, но не исключает, что повторится полтавский сценарий.

Кроме того, известно, что в заложниках у террориста в бизнес-центре "Леонардо" один человек - начальница отделения банка. Она осталась в помещении по своему желанию, ее коллеги смогли выйти.

По словам замглавы МВД Антона Геращенко, захвативший банк в киевском бизнес-центре террорист оказался гражданином Узбекистана.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как террорист захватил банк в киевском бизнес-центре "Леонардо" и угрожает взрывом.