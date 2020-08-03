Вчера, 2 августа украинской певице Наталье Могилевской исполнилось 45 лет. Утром в соцсетях звезда написала пост: "Сегодня мой день, дорогие мои! Я благодарна моим Родителям. Я благодарна Богу. Я благодарна Планете Земля. Я благодарна вам, мои зрители, без которых не было бы меня".

А уже вечером по поводу своего дня рождения артистка закатила грандиозную вечеринку, которая состоялась на террасе ночного клуба Queen (Набережное шоссе, 25). Гостей просили приходить в белых нарядах или с элементами белого. Возможно, это связано с тем, что недавно Наталья порадовала своих поклонников новым клипом на песню "Белый самолет", а накануне премьеры певица кардинально изменила имидж - покрасилась в платиновую блондинку.

Гости Натальи Могилевской на террасе, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В публичных аккаунтах заведения предупредили, что оно закрыто на специальное обслуживание.

В гостях у Могилевской был практически весь украинский шоу-биз. Среди приглашенных: Юрий Рыбчинский, Нина Матвиенко, Ирина Билык, которая только вернулась из отпуска в Турции, Оля Полякова, травести-дива Монро, Владимир Дантес и Влад Дарвин, которые знают именинницу со времен "Фабрики звезд", танцор Влад Яма и певец Павел Зибров.

Издательница Полина Неня, дизайнер Ольга Навроцкая, певицы Ирина Билык и Маша Фокина, фото: instagram.com

За столами сидели мало, потому что вечеринка была в танцевальном формате. Мастер-класс по танцам дал гостям хореграф Григорий Чапкис.

Чапкис танцует с гостями, фото: instagram.com

Сама виновница торжества плясала с гостями и исполняла собственные хиты.

Наталья поет для гостей, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В тот вечер звучали тосты с пожеланиями новых хитов, вечной молодости, красоты и бесконечной энергии. Танцор Влад Яма даже снял кусочек выступления именинницы и выложил себе в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official) 2 Авг 2020 в 12:14 PDT

Как писала уже "Страна", мэр Кличко отметил день рождения под салют, АС/DC и пьесу Чехова.