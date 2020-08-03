В понедельник, 3 августа, в центре Киева мужчина пришел в отделение банка в бизнес-центре "Леонардо" и заявил, что у него в рюкзаке бомба. Посетителей и сотрудников эвакуировали, а с ним осталась руководитель отделения банка - в качестве заложницы.

Человек потребовал выхода в эфир. К нему пустили журналиста телеканала Zik, которому он начал рассказывать о своих вглядах.

"Этот человек попросил себя называть святым духом... Он говорил, что всеми президентами всех стран правят олигархи. Пожаловался, что СМИ страдают и журналистов убивают", - рассказал журналист ZiK Андрей Лащ, который общался с террористом. "Я – Святой Дух, Господь Бог", - также представлялся он.

Выйти в эфир он успел только частично - его показали без звука пару минут и обезвредили во время спецоперации.

К этому времени уже стала известна его личность. Это 32-летний гражданин Узбекистана.

Собрали все, что известно об очередном захватчике заложников.

Сухроб из Самарканда

Первым личность террориста раскрыл замминистра МВД Антон Геращенко. Он назвал имя и дату рождения - Сухроб Рахматович Каримов, 1988 года рождения. По словам Геращенко, судя по соцсетям Каримова, он может быть психически неуравновешенным.

Позже Геращенко рассказал, что Сухробу еще в 10 лет поставили диагноз "Олигофрения".

"С 1998 года состоял на учёте в психоневрологическом учёте с диагнозом "Олигофрения".

Это диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет.

В Украине он вёл до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался", - рассказал замглавы МВД.

В соцсетях публикуют документ, по которому террорист Сухроб Каримов получил право на постоянное проживание в Украине в 2017 году. Он зарегистрирован под Бердянском, в селе Новопетровка. Родился в Самарканде.

"Объявляю джихад". Что террорист писал в соцсетях

Позже Антон Геращенко добавил, что у Каримова есть жена и ребенок. Возможно, они живут раздельно, поскольку последние совместные фото Каримов публиковал в 2016 году.

Также он еще в 2016 году оставил послание сыну в соцсети: "Я люблю тебя сыночек, очень люблю. Чтобы не случилось, знай, папа тебя очень любит. Всегда добивайся своего, будь сильным мальчиком. Будь честным и благородным, уважай и люби свою маму. Помни о своих корнях, знай, в трудные моменты, у тебя есть дяди и бабушка, они тебе помогут сынок. Люблю тебя, береги себя".

В Facebook есть аккаунт Sukhrob Karimov с фотографиями мужчины, похожим на заявившего о бомбе в банке.

Три дня назад - то есть по сути накануне теракта - на его странице появились посты с призывом убивать всех политиков, судей, прокуроров и религиозных деятелей.

Например, он призывал к смерти Путина, Кадырова, руководства Израиля, английской королевы Елизаветы. Также Каримов объявил джихад.

По данным блогера Александра Долгого, террорист некоторое время проживал в хостеле на улице Антоновича в Киеве, работал официантом. Употреблял амфетамин и марихуану, из-за чего лишился места в хостеле год назад.

Судя по отметкам "нравится" в Facebook Каримова, он планировал эмиграцию в Канаду и не исключено, что службу в канадской армии по контракту.