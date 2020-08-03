Стало известно еще одно требование террориста, захватившего отделение банка в столичном бизнес-центре "Леонардо" на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской, где он удерживает заложника.

Ольга Артюшенко, которая находилась в здании БЦ "Леонардо" в момент появления там террориста, сообщила в комментарии "Стране", что злоумышленник расположился на первом этаже здания - в банке, со стороны улицы Владимирской. Саму Ольгу и сотрудников банка эвакуировали.

"Я уже счастливо ухожу отсюда. Работников банка эвакуировали. Террорист хочет 40 тысяч гривен, говорит, что у него бомба", - заявила Ольга "Стране" и добавила, что о сумме террорист сказал сотрудникам банка.

Позже информацию про 40 тысяч подтвердили и другие журналисты, которые работают возле БЦ "Леонардо".

В бизнес-центре "Леонардо" несколько выходов, а правоохранители централизованно никого не выводят из здания. Об этом "Стране" рассказала сотрудница одного из офисов Ирина Милютина.

"Многие офисы сами приняли решение эвакуироваться. Полиция только возле выхода на Владимирской. Остальные выходы свободны", - сказала "Стране" Милютина

Напомним, террорист захватил отделение банка в киевском центре "Леонардо" и грозит взрывом. "Страна" следит за развитием событий.

Также мы сообщали, что террорист хочет выйти в прямой эфир.