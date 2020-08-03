Днем в понедельник, 3 августа, к бизнес-центру "Леонардо" на улице Богдана Хмельницкого, 17/52а, где мужчина захватил отделение банка, стягивают военную технику.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Отметим, что о захвате отделения "Универсал Банка" правоохранители узнали около 12:00. Им позвонила сотрудница банка, которая рассказала, что в помещение зашел неизвестный, заявил, что у него с собой бомба и потребовал связаться с полицией.

При этом сотрудники "Универсал Банка" смогли покинуть помещение, с террористом осталась только начальница отделения.

При этом мужчина требует пропустить к нему представителей СМИ, а также обеспечить ему выход в прямой эфир. В свою очередь МВД ведет переговоры с захватчиком банка, но не исключает повторения полтавского сценария.

"Страна" следит за ситуацией и ведет онлайн-репортаж о том, как террорист захватил банк в киевском бизнес-центре "Леонардо" и угрожает взрывом.