Захват заложника террористом в Киеве. К бизнес-центру "Леонардо" стягивают военную технику
Днем в понедельник, 3 августа, к бизнес-центру "Леонардо" на улице Богдана Хмельницкого, 17/52а, где мужчина захватил отделение банка, стягивают военную технику.
Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.
Отметим, что о захвате отделения "Универсал Банка" правоохранители узнали около 12:00. Им позвонила сотрудница банка, которая рассказала, что в помещение зашел неизвестный, заявил, что у него с собой бомба и потребовал связаться с полицией.
При этом сотрудники "Универсал Банка" смогли покинуть помещение, с террористом осталась только начальница отделения.
При этом мужчина требует пропустить к нему представителей СМИ, а также обеспечить ему выход в прямой эфир. В свою очередь МВД ведет переговоры с захватчиком банка, но не исключает повторения полтавского сценария.
"Страна" следит за ситуацией и ведет онлайн-репортаж о том, как террорист захватил банк в киевском бизнес-центре "Леонардо" и угрожает взрывом.