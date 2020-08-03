Мужчина, который захватил банк в Киеве, является 32-летним гражданином Узбекистана, его зовут Сухроб Каримов.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала "ZIK".

Кроме того, Геращенко сообщил, что террорист привязал к своей ноге шнурок, который ведет из рюкзака, где предположительно находится бомба.

Также замглавы МВД подтвердил, что он хочет выйти в эфир.

Позже в Facebook Геращенко сообщил имя преступника.

"По предварительной информации лицом угрожающим террористическим актом является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г. р.", - написал он.

Он отметил, что его соцсети говорят о том, что мужчина психически неуравновешен.

"Мы пока не знаем, насколько серьезные его намерения, и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров", - отметил Геращенко.

По словам замминистра, на месте создан оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план специальной операции СБУ "Бумеранг". Руководство операции взяло на себя СБУ.

По информации "Страны", террористу до 35 лет.

Напомним, захват заложников в киевском бизнес-центре "Леонардо" произошел сегодня около 12:00. В помещение зашел неизвестный мужчина и сказал, что у него в рюкзаке находится бомба. На месте работают Нацгвардия и полиция.

Позже стало известно, что в заложниках у террориста в бизнес-центре "Леонардо" один человек - начальник отделения банка.