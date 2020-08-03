Глава МВД Арсен Аваков вручил наградное оружие четырем правоохранителям, которые участвовали в спецоперации по задержанию и обезвреживанию "полтавского террориста" Романа Скрипника.

Об этом Аваков сообщил на своей странице в Твиттере в понедельник, 3 августа.

"Вручил наградное оружие четырем полицейским Полтавской области, которые отличились во время задержания, поиска и обезвреживания особо опасного злоумышленника в Полтавской области. В критической ситуации с риском для жизни и здоровья они сработали эффективно. Спасибо за службу!", - написал Аваков.

Напомним, 23 июля в Полтаве полицейские пытались задержать Скрипника по подозрению в краже автомобилей. Он начал угрожать гранатой и захватил полицейского в заложники. Позже в его руках оказался начальник уголовного розыска, который поменялся с полицейским. Преступнику дали служебный автомобиль, на котором он уехал вместе с заложником и уехал за город по направлению в Киев.

Позже оказалось, что Скрипник посреди дороги бросил авто и скрылся в лесополосе. При этом офицера полиции он отпустил. Полтавского террориста долго искали, при поимке ему мог грозить пожизненный срок за захват сотрудника полиции и посягательство на его жизнь.

В ночь на субботу, 1 августа, снайпер ликвидировал полтавского террориста Романа Скрипника, которого правоохранители разыскивали уже неделю. При задержании он взял в заложники полицейского, который его нашел.

ГБР начала расследование, не было ли убийство Скрипника превышением полномочий со стороны полиции.