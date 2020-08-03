В Министерстве внутренних дел планируют вести переговоры с террористом, который захватил отделение банка в киевском бизнес-центре "Леонардо". Однако в случае, если станет ясно, что он опасен, допускают повторение ситуации с полтавским террористом, которого убил снайпер при задержании.

Об этом со ссылкой на замглавы МВД Антона Геращенко сообщает 112.ua.

Переговоры с мужчиной начали вести около 13:15. Сейчас в министерстве надеются, что он сдастся полиции.

"Мы не знаем, есть ли у него реальное оружие, или он только угрожает, но мы должны сделать это для безопасности наших граждан. Мы будем вести переговоры, делая все возможное, чтобы сохранить жизнь всем, в том числе этому человеку. Если будет ситуация, что этот человек будет опасен, мы будем делать так, как в Полтавской области", - сказал Геращенко.

Кроме того, Геращенко подтвердил, что требование мужчины - допустить к нему журналистов. Вероятно, ситуация может разворачиваться по сценарию, как это было в Луцке, сообщает "Интерфакс-Украина".

"С преступником ведутся переговоры, мы требуем от него сдаться. Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал некие интервью. Похоже, ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке… Стратегия на сегодняшний момент – это переговоры. По итогам переговоров будут приниматься дальнейшие решения", - сказал Геращенко.

По предварительной информации, мужчине 32 года. Геращенко заявил, что, кажется, в МВД знают, кто это.

Напомним, около 12:00 в понедельник, 3 августа, стало известно, что в киевском бизнес-центре "Леонардо" террорист, который, по его же словам вооружен бомбой, захватил отделение банка.

Мы писали о том, что в заложниках у террориста в бизнес-центре "Леонардо" один человек - начальник отделения "Универсал Банка", который остался в помещении по своему желанию. Остальные сотрудники смогли выйти.

"Страна" ведет подробный онлайн-репортаж о том. как террорист захватил банк в киевском бизнес-центре "Леонардо" и угрожает взрывом.