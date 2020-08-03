Лишившийся кресла главы украинской таможни Максим Нефедов, оспаривающий увольнение в суде, может занять госдолжность рангом гораздо ниже. В частности, Национальное агентство госслужбы (НАГС) предложило ему на выбор вакансии руководителя управления Госкозначейства, заместителя начальника отдела Агентства Зоны отчуждения и заместителя главы управления Агентства Энергоэффективности. Об этом бывший главный таможенник Украины написал на своей странице в соцсети.

"Получил от НАГС три предложения вакантных должностей, которые они мне должны дать перед тем как уволить по статье 87-1:

- начальник управления Госказначейства;

- замначальника отдела Агентства Зоны Отчуждения;

- замначальника управления Агентства Энергоэффективности;

Как вы думаете, стоит соглашаться? Предлагают понижение всего на 3-4 ступени. Или возвращаться в бизнес? ", - пишет Нефедов.

Также он пояснил, что упрощенно госструктура управления выглядит следующим образом: руководитель-заместитель-департамент-управление-отдел-рядовые сотрудники.

Известно, что Максима Нефедова де-юре "вывели за штат", поэтому ему обязаны предложить вакансии для продолжения работы на госслужбе.

Ранее "Страна" писала о том, что 24 апреля Кабмин уволил Максима Нефедова с должности главы Государственной таможенной службы Украины.

Также мы сообщали, что Нефедов убежал от корреспондента "Страны" через Мариинский парк и попал на видео.