Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что не будет выполнять требование об ужесточении карантина, а в случае необходимости жители города выйдут на улицы.

Об этом он рассказал в ходе нового видеообращения, которое опубликовано на Facebook.

"Внеочередная сессия Тернопольского городского совета заявляет решительное несогласие против отнесения нашего города к т.н. "красной зоны" карантина и транспортной блокады, введенные чиновниками правительства Украины", — сказал он.

Надал также напомнил, что в период жесткого карантина в Киеве продолжал работать ресторан "Велюр". А нынешние требования власти могут лишь разозлить тернопольчан.

Кроме того, мэр города пригрозил центральным властям, что если будет происходить блокада города, его жители "не на словах готовы стоять за свои конституционные права и свободы".

Мэр Тернополя пригрозил протестами в случае блокады города. Видео: facebook.com/Nadal.Sergij

Напомним, Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа, разделив все регионы на эпидемиологические зоны - зеленую, желтую, оранжевую и красную - по уровню эпидемической опасности распространения Covid-19. В результате в красную зону вошли Тернополь, Луцк и часть Черновицкой области.

Как сообщалось, власти Тернополя отказались ужесточать карантин в городе по требованию Минздрава. В горсовете считают, что город отнесли к "красной зоне" коронавирусного карантина безосновательно. Ранее такое же решение приняли и в Луцке.

Однако позже глава Минздрава Максим Степанов в ходе ежедневного брифинга заявил, что решение об ослаблении карантина местная власть принимать не может.