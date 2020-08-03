Появилось фото террориста, который захватил сегодня днем банк в киевском бизнес-центре "Леонардо". Им оказался 32-летний житель Узбекистана.

Об этом пишет замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Так, по предварительным данным, имя террориста - Каримов Сухроб Рахманович, 1988 года рождения. "Судя по его социальными сетями - это психически неуравновешенный человек. Мы пока не знаем насколько серьезными являются его намерения и действительно у него настоящая взрывчатка", - пишет Геращенко.

На фотографии террорист вместе с заложницей - руководителем отделения захватившего банка, которая отказалась от эвакуации и осталась там по собственному желанию. На соседнем с мужчиной стуле лежит рюкзак, в котором может быть взрывчатка. Рюкзак привязан веревкой к ноге Каримова.

Напомним, сегодня около 12:00 правоохранителям позвонила сотрудница банка, которая рассказала, что в помещение зашел неизвестный, заявил, что у него с собой бомба и потребовал связаться с полицией.

"Страна" следит за ситуацией и ведет онлайн-репортаж о том, как террорист захватил банк в киевском бизнес-центре "Леонардо".