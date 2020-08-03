Мужчина, который 3 августа взял в заложники начальника отделения банка в киевском бизнес-центре "Леонардо", требует обеспечить ему выход в прямой эфир.

Об этом со ссылкой на данные полиции в Facebook сообщает журналист Богдан Аминов.

По его данным, правоохранители сейчас думают, возможно ли это и каким образом это организовать. Предварительно спрашивают телеканалы о такой возможности.

Как сообщает корреспондент "Страны" с места событий, за ограждение к бизнес-центру пустили журналистов телеканалов "112", "Наш" и ZiK.

"По распоряжению руководителя операции", - объяснили полицейские.

Напомним, днем в понедельник, 3 августа, в Киеве неизвестный мужчина зашел в отделение "Универсал Банка", которое размещено в бизнес-центре "Леонардо", и объявил, что у него с собой бомба. Он потребовал позвонить в полицию. В заложниках у него находится руководитель отделения банка, остальные покинули помещение.

"Страна" следит за ситуацией и ведет подробный онлайн-репортаж о террористе в киевском бизнес-центре "Леонардо".