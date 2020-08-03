В начале августа оптовые цены на арбузы, несмотря на сезонное снижение, поднялись почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Катерина Зверева в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Сезон местных арбузов в Украине приближается к своему пику. Из-за увеличения предложения на рынке цены на "полосатую ягоду" опустились до минимального за сезон уровня. Однако, несмотря на сезонное снижение цен, украинские производители в начале августа отгружают арбузы почти в три раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года", - сказала она.

Так, оптовые цены на украинские арбузы колеблются в пределах 4-6 грн/кг. Для сравнения годом ранее эту ягоду можно было приобрести по 1,5-2 грн/кг.

Как отметила Зверева, высокие цены по сравнению с прошлым сезоном объясняются в первую очередь неблагоприятными погодными условиями которые повлияли на созревание арбузов.

"Низкие температуры воздуха в течение всего мая и первой половины июня не только задержали сезон ранних сортов арбузов на несколько недель, но и сказались на урожае более поздних сортов. Те фермеры, которые несмотря на прохладную погоду (минимальные ночные температуры воздуха в мае фиксировались в пределах 4-7 °С) все же решились сеять арбузы в начале мая, или частично потеряли урожай, или получили неравномерные всходы. Соответственно, продукция на рынок сегодня поступает неравномерно", - пояснила директор по развитию УПОА.

На сегодняшний день цены на арбузы в Украине являются максимальными за 5 последних лет. Среди пяти предыдущих сезонов, ближайшие к сегодняшним показателям цены фиксировались в 2018 году - в пределах 2,5-3,5 грн/кг. В начале августа 2019 и 2016 годах арбуз отгружался примерно в одном ценовом диапазоне - 1,5-2 грн/кг, а в 2017 году средние оптовые цены были еще ниже - 1,5 грн/кг.

Напомним, по данным Госстата, в результате июньской инфляции фрукты подорожали на 8%, а сигареты - на 1%.

Также мы писали, что в Украине пиво за год подорожало на 20%.