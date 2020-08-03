В воскресенье вечером, 2 августа, на трассе "Борисполь—Мариуполь" произошла авария при участии двух легковых авто, в результате чего погибли четыре человека. Еще один пострадавший находится в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"В результате столкновения 36-летний водитель авто "ВАЗ", его пассажир, личность которого устанавливается, и две пассажирки автомобиля "Daewoo", 23-ти и 29-летнего возраста, от полученных травм погибли на месте ДТП. 32-летний водитель легковушки "Daewoo" с телесными повреждениями доставлен в больницу", — говорится в сообщении.

Уточняется, что по данному факту уже открыто уголовное дело. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Под Киевом столкнулись две легковушки, погибли люди. Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что в масштабном ДТП под Киевом столкнулись шесть авто.

Также мы писали, что в ДТП под Запорожьем погибли четыре человека.