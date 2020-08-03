В заложниках у террориста, который находится в киевском бизнес-центре "Леонардо", по предварительной информации, один человек. Это начальник отделения "Универсал-банка".

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Кроме начальника отделения банка, о других заложниках по состоянию на 13:15 понедельника не сообщается.

Напомним, о захвате заложников в киевском бизнес-центре "Леонардо" около 12:00 3 августа сообщила представительница АО "Универсал Банк", в помещение которого зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет и сказал, что у него в рюкзаке находится бомба. На месте работают Нацгвардия и полиция.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как террорист захватил заложников в киевском бизнес-центре.