Печальная новость пришла из Северной Ирландии. Здесь, в возрасте 83 лет ушел из жизни лауреат Нобелевской премии мира 1998 года Джон Хьюм.

Видный общественный и политический деятель скончался в доме престарелых в городе Лондондерри, как передает ВВС.

Джон Хьюм прославился на весь мир своим активным участием в подписании Белфастского соглашения о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии, которое, в частности предусматривало учреждение автономных органов власти. За эту свою деятельность Джон Хьюм и получил Нобелевскую премию.

Его справедливо считают одним из самых влиятельных политиков Северной Ирландии на протяжении более 30 лет, он помог создать атмосферу, которая положила конец длительному конфликту.

Он был одним из основателей Социал-демократической и рабочей партии (СДЛП) в 1970 году и продолжал возглавлять партию с 1979 по 2001 год. В 1985 году он также содействовал подписанию англо-ирландского соглашения. До этого он так же представлял интересы Северной Ирландии в Европарламенте.

Бывший премьер-министр Тони Блэр, который занимал этот пост в момент подписания мирного соглашения, отдал дань памяти покойному лидеру СДЛП.

"Джон Хьюм был политическим титаном, провидцем, который отказывался верить, что будущее должно быть таким же, как и прошлое, - сказал Блэр. - Его вклад в мир в Северной Ирландии был грандиозным, и его заслуженно запомнят".

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин так же выразил свои соболезнования.

"В самые мрачные дни военизированного терроризма и межрелигиозных столкновений он поддерживал надежду. С терпением, стойкостью и неизменной верой в правое дело Джон Хьюм одержал победу во имя мира", - сказал Майкл Мартин.

Ранее "Страна" сообщала, что в России умер нобелевский лауреат Жорес Алферов.

Так же мы рассказывали, что Нобелевский лауреат, знаменитый британский биолог-генетик Джон Салстон так же скончался.